Çin aylar sonra ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm bildirdi

14 Ocak 2021 Perşembe, 07:32

Salgının çıkış noktası Çin’de Mayıs ayından bu yana ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm bildirildi. Aldığı önlemlere ve test yoluyla salgını büyük ölçüde kontrol altına aldığı belirtilen ülkede 138 kişinin enfekte olduğu açıklandı. Bunun Mart’tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi.

DSÖ UZMANLARI BUGÜN ÇİN’E GİDECEK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından oluşan bir heyetin, virüsün kaynağını araştırmak üzere bugün Çin'e gitmesi bekleniyor.