Çin, dev radyo teleskobunu uluslararası gök bilimcilerin kullanımına açtı
Çin, dünyanın en büyük tek antenli Beş Yüz Metre Açıklıklı Küre Teleskobu'nu (FAST) uluslararası araştırmacıların kullanımına açtığını duyurdu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Twitter üzerinden, dünyanın en büyük tek çanak ve hassas radyo teleskobu FAST’i uluslararası gök bilimcilerin kullanımına sunduğunu açıkladı.
Çin Ulusal Astronomik Gözlemevlerinden (NAO) yapılan açıklamada ise dünyanın dört bir yanından gökbilimcilerin gözlemlerini çevrimiçi olarak yapabilecekleri ifade edildi.
Açıklamada, teleskop için yurt dışından yapılacak başvuruların değerlendirileceği ve sonuçların 20 Temmuz’da açıklanacağı belirtildi.
Çin Ulusal Konseyi Bilgi Ofisinden yapılan açıklamada, uluslararası kullanıcıların gözlemlerine ağustosta başlayacağı ifade edilerek, FAST’in uluslararası araştırmalar için daha fazla gözlem imkanı sunacağı kaydedildi.
RADYO DALGALARINI TESPİT ETMEK İÇİN KULLANILIYOR
2016'da inşa edilen FAST, 500 metre çapındaki çanağıyla 300 metre çapındaki Arecibo'yu geride bırakarak "dünyanın en büyük radyo teleskobu" olmuştu.
Radyo teleskopları, yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan radyo dalgalarını tespit etmek için kullanılıyor.
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu, Mahruze Teyzeyi ziyaret etti
- 'Erdoğan, Ayvatoğlu için harekete geçiyor'
- Meksika'da Cessna 206 tipi uçak denize düştü: 2 ölü
- Ankara’da trafik kavgası: Motor kaskıyla defalarca vurdu
- Denizde oluştu! Cep telefonuyla böyle görüntülendi
- Feci kaza! 3 ölü, 8 yaralı
- Otomobilin çarptığı kediyi polis kurtardı
- Nesli tükenme tehlikesi altında! İlçeyi mesken tuttular
- O ilde Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
- Adam boyu kar! Ekipler zor anlar yaşadı
En Çok Okunan Haberler
- Ulaştırma Bakanlığı’nın skandal ihalesi
- AKP'den, Bahçeli'ye jet yanıt
- Metropoll'ün son anketinde Saadet Partisi sürprizi
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması
- 'Neredeyse çocuk gibi yalvarıyor'
- AYM'den 'HDP' kararı
- AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı
- Bakanlık görüntülerini paylaştı: -80 derecede saklanıyor
- İstanbul'da silahlı çatışma
- CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi başvurusuna AYM'den ret