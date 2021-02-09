Çin ile ABD arasında tatbikat gerilimi
Çin, ABD donanmasının iki uçak gemisinin Güney Çin Denizi'nde ortak tatbikat yapmasına tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, Çin'in ulusal egemenliğini ve güvenliğini kararlılıkla savunmak için gereken adımları atacağını ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı korumak için bölge ülkeleriyle çalışacağını kaydetti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD Güney Çin Denizi'nde güç göstermek için sürekli gemilerini ve hava araçlarını yolluyor. Bu bölgedeki barış ve istikrara yardımcı bir tutum değil" ifadesini kullandı.
Sözcü Vang, Çin'in ulusal egemenliğini ve güvenliğini kararlılıkla savunmak için gereken adımları atacağını ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı korumak için bölge ülkeleriyle çalışacağını kaydetti.
Vang, Fransız donanmasına ait iki geminin Güney Çin Denizi'nde "seyrüsefer serbestisi" görevi icra etmesine ilişkin soruya da aynı sözlerle yanıt verdi.
ABD donanmasına ait USS Theodore Roosevelt ve USS Nimitz uçak gemileriyle onlara bağlı hücum grupları Güney Çin Denizi'nde ortak tatbikat düzenlemişti.
HAVA VE DENİZ ARAÇLARINI BÖLGEYE SEVK ETMİŞTİ
ABD'nin geçen hafta güdümlü füze taşıyan USS John McCain muhribini, Çin'in egemenlik iddiasında bulunduğu Güney Çin Denizi'ndeki Paracel Adaları yakınlarına yollamış, Çin ordusu hava ve deniz araçlarını bölgeye sevk ederek muhribi uzaklaştırmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Öğrencilere 'işinizi bitiririz' tehdidi
- Daha önce de parti kuranlar oldu
- Lider anketinde dikkat çeken sonuçlar
- Eski öğrencilerinden atanan danışmana mektup
- CHP'li belediye meclis üyesi yaşamına son verdi
- Yazlık site havuzunda haşema davasında karar çıktı
- Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan?
- Yandaş yazardan Meral Akşener'e hakaret
- AYM Başkanı Arslan'dan uyarı gibi sözler
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
Video Haberler
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
- Artvin'deki Boğaziçi eylemlerine polisten sert müdahale
- İşsiz yurttaşın söyledikleri muhabiri şoke etti
- Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
- Korkunç kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a yüklendi: Terbiyeli olacaksın, efendi olacasın
- Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
- TBMM yerleşkesinde yangın paniği!
- Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok ortadan kayboldu
En Çok Okunan Haberler
- Öğrencilere 'işinizi bitiririz' tehdidi
- Daha önce de parti kuranlar oldu
- Lider anketinde dikkat çeken sonuçlar
- Eski öğrencilerinden atanan danışmana mektup
- CHP'li belediye meclis üyesi yaşamına son verdi
- Yazlık site havuzunda haşema davasında karar çıktı
- Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan?
- Yandaş yazardan Meral Akşener'e hakaret
- AYM Başkanı Arslan'dan uyarı gibi sözler
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki