Çin ile Rusya BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçildi, ABD'den tepki geldi
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi için yapılan oylamada Çin ile Rusya seçilen 15 ülke arasında yer aldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamasında "ABD, otoriter rejimlerin BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçilmesini kınıyor" ifadelerine yer verildi.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne seçilen yeni 15 ülke arasında hak ihlalleriyle eleştirilen Çin ve Rusya yer aldı. Suudi Arabistan ise 47 üyeli Cenevre merkezli konseye seçilemedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, hak ihlalleriyle eleştirilen Rusya ile Çin'in BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçilmesine tepki gösterdi. Pompeo, yazılı açıklama yaparak, "ABD, otoriter rejimlerin BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçilmesini kınıyor" ifadelerini kullandı.
Konsey için yapılan oylamada Fransa, İngiltere, Pakistan, Özbekistan, Nepal, Senegal, Fildişi Sahili, Malawi, Gabon, Ukrayna, Meksika, Bolivya ve Küba da seçildi. Seçilen yeni ülkeler, 1 Ocak 2021 itibarıyla Konseyde üç yıl görev yapacak.
‘KÜBA’DA KONSEYE GİRMEYİ HAKETMİYOR’
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) BM Direktörü Louis Charbonneau, seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın İnsan Hakları Konseyi'ne seçilememesini memnuniyetle karşıladı.
Charbonneau, Çin, Rusya ve Küba'nın ise Konseye seçilmeyi hak etmediğini belirterek, insan hakları ihlallerinde bulunmakla suçladığı bu ülkelerin Konseyin ihlal ve istismarlara ışık tutmasını engellemeyeceğini ifade etti.
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