Çin kasabasında köpek gezdirme yasağı: Üç kez ihlal edenlerin köpeği öldürülecek

20 Kasım 2020 Cuma, 14:12

Çin'in Yunnan eyaletine bağlı Weixin kasabasında kamusal alanda köpek gezdirmek yasaklandı. Yerel yöneticiler tepkiler üzerine, Cumartesi günü yürürlüğe gireceği açıklanan köpek gezdirme yasağının değerlendirileceğini duyurdu.

Yasağı üç kez ihlal edenlerin köpeklerinin öldürüleceğinin açıklanması sosyal medyada öfkeye neden olmuştu.

Yerel yönetim, bazı "ısırma" olaylarının ardından alınan bu kararın "medeni köpek bakımını" özendirmeyi ve yaklaşık 375 bin nüfuslu kasabanın sakinlerini korumayı amaçladığını savunuyor.

Ancak sosyal medyada birçok kişi bu yasağı "aşırı ve barbarca" bulduğunu belirtti.

'ÜÇÜNCÜ İHLALDE KÖPEK ÖLDÜRÜLECEK'

13 Kasım'da duyurulan yasak uyarınca kamusal alanda köpek gezdirenler ilk ihlallerinde uyarılacak.

Köpek sahipleri ikinci kez yakalanırlarsa 50-200 yuan (57-230 Türk Lirası) cezaya çarptırılacak.

Yasağı üçüncü kez ihlal edenlerin köpeklerine el konulacak ve hayvanlar öldürülecek.

2018'de Hangzhou kentinde sabah 07:00 ile akşam 19:00 saatleri arasında köpek dolaştırmak yasaklanmıştı. Yerel yönetim iri köpeklere de yasak getirmişti.

Şangay, Qingdao ve Çengdu kentlerinde de bir köpekten fazlasının gezdirilmesine izin verilmiyor.

Huangşi'de ise 45 santimetreden büyük köpek beslemek yasak.

Weixin'deki karar yürürlüğe girerse bu, köpek gezdirmenin imkansız hale olacağı ilk yasak olacak.

Singapur Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği'nin Başkanı Dr. Jaipal Singh Gill, köpekleri kapalı alanlara mahkum etmenin hayvanların sağlığını olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Gill, "Köpek gezdirmeyi yasaklamak yerine köpek sahipleri sorumlu davranmaya özendirilmeli ve köpeklerin tasmasız dolaştırılmaması gibi kurallar getirilmeli" dedi.