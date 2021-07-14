Çin lideri Xi'den Çin-Türkiye işbirliğine övgü

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:34

Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülkenin küresel salgınla mücadelede yürüttüğü yakın işbirliğinden övgüyle bahsetti.

Çin devlet televizyonu CGTN'de yer alan habere göre, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 50. yıl dönümünde, ikili stratejik işbirliğini ilerletmek için Türkiye ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

"KUŞAK VE YOL" İLE "ORTA KORİDOR"

Görüşmede, her iki tarafın da birbirinin temel kaygılarına saygı duyması ve karşılıklı stratejik güveni güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Xi, Çin'in Türkiye'ye yönelik ulusal egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve kalkınma stratejileri alanlarında verdiği desteği yineledi.

Çin'in Türkiye ile terörle mücadele ve güvenlik gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu kaydeden Xi, her iki ülkeyi de Çin'in "Kuşak ve Yol Girişimi" ile Türkiye'nin çok taraflı ulaştırma politikası olan "Orta Koridor" planı arasındaki sinerjiyi teşvik etmeye, ekonomik ve ticari alanlarda işbirliğini geliştirmeye çağırdı.