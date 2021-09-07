Çin menşeili Sinopharm’dan mRNA aşısı kararı

07 Eylül 2021 Salı, 10:40

İnaktif aşıların etkinliğine dair endişelerin arttığı ortamda Çin merkezli ilaç firması Sinopharm kendi mRNA aşısını ürettiğini belirtti. Sinopharm Çin’de mRNA aşısı geliştiren tek şirket değil. Daha küçük üretici Walwax Bioteknoloji de aşının test denemelerini yapıyor.

Ancak Sinopharm’ın mRNA pazarına girmesinin bu teknolojiye önemli bir ivme kazandıracağı belirtiliyor.

Hong Kong Üniversitesi’nde Virolog olan Jin Dong-yan mRNA aşısının inaktif açıdan daha etkili olduğunu söyledi.

Alman ilaç üreticisi BioNTech Pfizer ve Çinli ilaç şirketi Fosun Pharma işbirliğiyle mRNA aşısı üretmek için anlaşmıştı. Firma, Pekin’den resmî onay bekleme aşamasında.

Çin, Sinopharm ve Sinovac’ın geliştirdiği 2 milyar dozdan fazla çoğu inaktif olan aşı üretimi yaptı.

Sinopharm’ın Faz 3 denemelerinde 3 hafta aralıklarla uygulanan aşının semptom gösteren vakalardaki etkinlik oranının yüzde 79 olduğu duyurulmuştu.

Kaynak: Bloomberg HT