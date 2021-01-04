Çin Uluslararası Radyosu: Ay’dan getirilen pirinçler filizlenmeye başladı
Kısa bir süre önce Ay misyonundan dönen Çin’in Chang’e-5 isimli uzay aracının Ay yolculuğunda taşıdığı çeltik tohumlarının bir kısmının filizlendiği bildirildi.
Çin’in Ay keşfi görevini üstlenen uzay aracı Chang’e-5, 17 Aralık’ta Ay turunu başarıyla sonlandırmış ve yeryüzüne Ay’dan numuneler getirmişti.
Chang’e-5 uzay aracının taşıdığı ‘yolcular’ arasında, 40 gram ağırlığındaki çeltik tohumları da bulunuyordu. Çin Uluslararası Radyosu'nun aktardığına göre, Ay turu yapan söz konusu tohumlardan bir kısmının kısa süre önce filizlenmeye başladığı açıklandı.
Çin Uluslararası Radyosu'nun belirttiğine göre, Çin, ilk defa tamamen kendi imkanlarıyla derin uzayda gerçekleştirdiği pirinç yetiştiriciliğinde mutajenez (genetik) testini başarıyla tamamladı.
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