Çin'de 20 yıl sonra yakalanan seri katil: Cinayetleri erkek arkadaşımdan korktuğum için işledim, ben de kurbanım
Çin'de yedi kişiyi öldürmekle suçlanan ve 20 yıldan uzun bir aradan sonra Kasım ayında yakalanabilen kadın, Nançang kentinde hakim önüne çıktı.
Çin'de yedi kişiyi öldürmekle suçlanan ve 20 yıldan uzun bir aradan sonra Kasım ayında yakalanabilen kadın, Nançang kentinde hakim önüne çıktı.
Mahkemenin sosyal paylaşım sitesi Weibo'daki açıklamasına göre 46 yaşındaki Lao Rongzhi, ölen kişilerin ailelerinden özür diledi. Cinayetleri erkek arkadaşına yardım için korkudan işlediğini söyleyen Lao "Ben de bir kurbanım" dedi.
Erkek arkadaşı yakalandı, idam edildi
Lao'nun 1996-1999 yılları arasındaki cinayetleri erkek arkadaşı Fa Ziying'le birlikte işlediği belirtiliyor. Çift ayrıca dört ayrı kentte bir dizi soygun ve insan kaçırma olayından da sorumlu tutuluyordu.
Temmuz 1999'da yakalanan Fa, aynı yıl Aralık ayında idam edilmişti.
Tanınmamak için estetik yaptırdı
Lao'nun ise izini kaybettirmek için farklı şehirlere gittiği, barlar ve diğer eğlence mekanlarında çalıştığı ve görünümünü değiştirmek için bir dizi estetik ameliyat yaptırdığı belirtiliyor. Geçen yıl Şiamen kentindeki bir alışveriş merkezinde yakalanan Lao hakkında cinayet, soygun ve insan kaçırma suçlamalarıyla dava açılmıştı.
Çin devlet televizyonu CCTV'ye göre Lao mahkemede Fa'nın "çok acımasız biri" olduğunu, ilişkileri sırasında kendisinin fiziksel ve duygusal şiddete maruz kaldığını ve iki düşük yaptığını söyledi.
Lao, "20 yıldır karanlıkta yaşıyorum. Sonunda ilk kez yakalanma korkusu yaşamadan, huzur içinde uyuyabileceğim" dedi.
Lao tarafından öldürülen bir adamın karısı olduğu belirtilen Zhu Dahong isimli bir kişi ise, "Böyle bir özrü kabul etmenin zor olduğunu" belirterek "20 yıldır çektiğimiz acılar bir özürle silinemez" diye konuştu.
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