4 kişi ek bagaj ücreti ödememek için 30 kilogram portakal yedi

30 Ocak 2021 Cumartesi, 13:59

Çin'in güneybatısında kalan Yünnan bölgesindeki havalimanında yaşanan olayda, Wang soyadlı bir kişi ve üç arkadaşı, şehre düzenledikleri iş seyahatinde 30 kilogram portakal satın aldı. Havayolu yetkilileri, belirlenen bagaj ağırlığını aştıkları için ek ücret ödemeleri gerektiğini söyledi.

Buna göre portakallar için kilogram başına 10 Çin Yuanı (yaklaşık 11,5 TL) olacak şekilde toplam 300 Çin Yuanı (yaklaşık 340 TL) ek bagaj ücreti çıktı. Ücreti ödemek istemeyen 4 kişi, 30 kilogram portakalın hepsini tüketti. “Orada oturup ne varsa yedik” diyen Wang, portakalları bitirmelerinin “20-30 dakika sürdüğünü” söyledi.

Kaynak: Independent Türkçe

Fotoğraf: India.com