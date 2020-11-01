Çin’de demiryolu köprüsü çöktü: 7 ölü, 5 yaralı

Çin’in Tianjin kentinde bulunan demiryolu köprüsünün çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İHA
01 Kasım 2020 Pazar, 15:51
Çin’de demiryolu köprüsü çöktü: 7 ölü, 5 yaralı
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Çin’in kuzeyindeki Tianjin kentinde yer alan demiryolu köprüsü, onarım çalışmaları sırasında çöktü.

Yerel yetkililer Binhai Yeni Bölgede meydana gelen olayda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kurtarma çalışmaları devam ederken, kazanın nedenine yönelik çalışma başlatıldı.


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