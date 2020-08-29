Çin’de otel çöktü: 5 ölü, 10 kayıp

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 11:10

Çin’in Şansi bölgesindeki Linfen kentinde bir otel çöktü. Olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin paylaştığı verilere göre 5 kişi çökme sonucu hayatını kaybetti. Kurtarma ekiplerinin 23 kişiyi enkazdan çıkardığı, 10 kişi için ise çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Otelin çökme nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.



