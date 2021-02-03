Çin’de Xiaomi telefonlarına Google engeli getirildi
Cep telefonu üreticisi Xiaomi, Çinli kullanıcılarının telefonlarına Google Mobil Servisleri’ni (GMS) yüklemesini engelledi.
Çinli kullanıcılar, Xiaomi telefonlarına MIUI 12.5 ara yüz güncellemesini yaptıktan sonra GMS uygulamalarını yükleyemediklerini bildirmeye başladı.
Bunun üzerine Xiaomi, uyumluluk sorunları nedeniyle bundan böyle akıllı telefonlarına GSM uygulamalarının yüklenmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Google hizmetlerinin Çin’de yasak olduğu anımsatıldı.
Xiaomi, bu politika değişikliğinden etkilenen modellerin listesini açıklamadı. Yeni Redmi K30 Ultra ve Redmi 10X 5G’ye artık GMS uygulamalarının yüklenmediği bildiriliyor. Ancak bu politika sadece Çinli kullanıcıları ilgilendiriyor, diğer ülkelerde Xiaomi telefonlarında Google hizmetleri çalışmaya devam ediyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD’li yatırımcıları çekilmeye mecbur bırakan şirketler listesine Xiaomi’yi de eklemişti. Çin’in diğer teknoloji devi Huawei de ABD yaptırımları nedeniyle birkaç yıldır GMS desteği olmayan cihazlar piyasaya sürüyor.
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