Çin'de yeni akım: Gençler iş bırakıyor
Çin'de rekabet yorgunu milenyum kuşağı yeni bir kültürel akım başlattı. Yüz binlerce kişi kariyerlerini bırakıp sırt üstü yatıyor. Pekin yönetimi direnişe dönüşen bu akıma savaş açtı.
Getty Images
Çin'de fabrika çalışanı Luo Huazhong (31) beş yıl önce hayat şartlarından bunalıp istifa etti. Bisikletine atlayıp Tibet'e gitti. Yolculuğunu da sosyal medyadan paylaştı. Birikmiş parasından ayda 60 dolar bütçe ile geçiniyor.
Yeni hayat tarzına tangping yani sırt üstü yatış adını verdi. Huazhong'un öncülüğünde tangping akımı tüm ülkeyi sardı. Ülkedeki yorucu çalışma şartlarının kendilerine iyi bir hayat sağlamamasına isyan eden yüz binlerce milenyum genci birer birer işlerini bırakıp eylemsizliğe geçmeye başladı.
GELİR UÇURUMUNA İSYAN
Bir kuşak önce başarı; iyi bir iş, evlenmek, çocuk yapmak, ev ve otomobil sahibi olmakla ölçülüyordu. Ancak ülkedeki milenyum kuşağına göre artan fiyatlar ve düşük ücretler nedeniyle bu hedefi tutturmak artık imkansız.
NTV'nin aktardığına göre, ülkedeki gelir uçurumu da derinleşiyor. Dünyada en çok milyarderin yaşadığı ikinci ülke Çin. Ama yıllık geliri bin yuandan (154 dolar) az 600 milyon insan yaşıyor. Gençler, hiçbir yere varmadığını düşündükleri kariyer yarışından çekiliyor.
TÜM ÜLKEDE SANSÜR
Pekin yönetimi ise bu akımdan rahatsız. 200 binden fazla üyesi olan tangping forumları kapatıldı. internet düzenleme kurumu içinde tangping geçen her paylaşımı sansürledi. Alışveriş sitelerinde tangping içeren ürünlerin satışı yasaklandı. Oxford Üniversitesi'nden antropolog Xiang
Biao, "Gençler tarifsiz bir baskı hissediyor, hayata dair derin bir hayal kırıklığı içindeler" diyor.
Video Haberler
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- UEFA'dan Cüneyt Çakır kararı
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Soylu, istifa mı etti?
- Düz bir karın için etkili 10 yöntem
- Önde gelen 'Reis'çiden zam isyanı
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi
- Altaylı: O iddianın hedefi biz değiliz
- Uğur Şahin'den, Türkiye için normalleşme açıklaması
- 'Yüksek alkollü bir kuyruklu yıldız tespit ettik'
- Galata Kulesi giriş ücreti uçtu!