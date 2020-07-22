Çin’den ABD’nin konsolosluk kararına karşı hamle
ABD’nin Houston kentinde bulunan Çin konsolosluğunu kapatma kararı almasının ardından Çin’den karşı hamle geldi. Çin’in Vuhan’da bulunan ABD konsolosluğunu kapatma kararı alacağı iddia edildi.
ABD’nin Houston kentinde bulunan Çin konsolosluğunu 72 saat içinde kapatmasını istedi. Söz konusu karar sonrası Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bu kararın ‘aniden’ alındığı ve haksız olduğu belirtilerek, “Çin, bu haksız kararı Çin-ABD ilişkilerini zedelediği için kesin olarak kınıyor. Çin, ABD'yi bu hatalı karardan derhal vazgeçmeye çağırıyor” denildi.
ÇİN’DEN KARŞI HAMLE
ABD’nin kararının ardından Çin’in karşı hamle yaparak Vuhan kentinde bulunan ABD konsolosluğunu kapatma kararı aldığı iddia edildi.
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