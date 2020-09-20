Çin'den ABD'nin WeChat ve Tiktok yasağına tepki
Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin WeChat ve TikTok uygulamalarını resmen yasaklayacağını duyurmasına ilişkin, Washington'un Çinli işletmelere baskı yapmasına karşı çıktıklarını açıkladı.
ABD Ticaret Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Çin merkezli WeChat ve TikTok'un ülke içinde ticari faaliyetlerde bulunmasını yasaklayacakları ifade edildi.
Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, düzenlenen basın toplantısında gelişmeyi değerlendiren Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD tarafının "ulusal güvenlik" bahanesiyle WeChat ve TikTok'un ticari faaliyetlerini yasaklamasının, ilgili işletmelerin yasal haklarını ciddi şekilde çiğnediği gibi, piyasayı kaosa sürüklediğine dikkat çekerek, Çin tarafının buna kararlılıkla karşı çıktığını söyledi.
ABD'ye zorbacılık girişimlerinden vazgeçme, işletmelerin olağan faaliyetlerini karmaşaya sürüklemeyi bırakıp adil ve şeffaf uluslararası düzeni koruma çağrısında bulunduklarını aktaran Sözcü, ABD'nin yanlış yolda ilerlemede ısrarcı olması halinde Çin'in gerekli tedbirleri alacağını ve işletmelerinin meşru çıkarlarını kararlılıkla savunacağını belirtti.
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