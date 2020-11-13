Çin’den ABD'de başkan seçilen Biden'a tebrik mesajı
Çin, 3 Kasım’da düzenlenen ABD seçimlerinin üzerinden bir haftadan fazla süre geçtikten sonra seçilmiş başkan Joe Biden'ı tebrik eden ülkeler arasına girdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, "ABD’deki seçimin sonucunun ülkedeki kanun ve prosedürlerce belirleneceğini de anlıyoruz” ifadesini kullandı.
Pekin’den gayriresmî sonuçlara göre, ABD’de başkanlık seçiminden galip ayrılan Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden’e ilk resmi tebrik geldi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun ABD’deki başkanlık seçimine yönelik tepkisini yakından izlediklerine işaret ederek, “Amerikan halkının seçimine saygı duyuyor, Bay Biden ve Bayan (Kamala) Harris’i tebrik ediyoruz"dedi.
Wang aynı zamanda, "ABD’deki seçimin sonucunun ülkedeki kanun ve prosedürlerce belirleneceğini de anlıyoruz” ifadesini kullandı.
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