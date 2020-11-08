Çin'in döviz rezervi 3.128 trilyon ABD Doları'nı buldu

08 Kasım 2020 Pazar, 15:04

Çin Devlet Döviz Yönetim İdaresi Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Wang Chunying bugün basına verdiği demeçte, Ekim ayında Çin'deki döviz piyasasının genel olarak istikrarını koruduğunu, piyasada ticaret faaliyetlerinin rasyonel ve düzenli olduğunu belirtti.

Uluslararası finans piyasasındaki gelişmeleri değerlendiren Wang Chunying, Covid-19 salgını, ülkelerin para ve maliye politikaları gibi unsurlar nedeniyle ABD Doları endeksinin artış gösterdiğini, başlıca ülkelerin mal varlığı fiyatlarında bir miktar düşüş yaşandığını bildirdi. Wang Chunying, söz konusu şartlar altında Çin'in Ekim ayındaki döviz rezerv büyüklüğünün bir miktar daha azaldığını kaydetti.