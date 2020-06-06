Çin'in futbol yıldızından komünist partiye ağır eleştiri

06 Haziran 2020 Cumartesi, 15:02

Çin'in eski futbol yıldızı Hao Haidong'dan sisteme ağır eleştiri geldi.

Hoa Haidong, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Steve Bannon ile yakın olan kaçak milyarder Guo Wengui'nin YouTube kanalında çarpıcı açıklamalar yaptı. Haidong, Çin'de iktidarda bulunan Komünist Parti'nin görevi bırakması gerektiğini söyledi.

1990-2000 yılları arasında Çin futbolunun büyük yıldızları arasında gösterilen ve İspanya’da yaşayan 50 yaşındaki Hao Haidong, Çin’de yasaklı olan YouTube’da gündeme oturan bir röportaja imza attı.

Efsane futbolcu, “Sanırım Çin halkı artık Çin Komünist Partisi tarafından ayaklar altına alınmamalı. Bence bu Komünist Parti insanlıktan kovulmalı. Bu, 50 yıllık hayatımda ulaştığım bir sonuç” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Steve Bannon’a yakınlığı ile bilinen iş insanı Guo Wengui’nin YouTube kanalına konuşan Haoding’in sözleri Amerika’da gündeme oturdu.

Çin Milli Takımı’nın formasını 100’den fazla giyen ve ülkesinin 2002’de Dünya Kupası’na katılmasında büyük rolü olan Haidong, yayınlanan videoda Çin’de yeni bir federal devlet kurulması çağrısında bulundu.

Daha önce de sosyal konularda konuşan ve Çin futbolu hakkında eleştirilerde bulunduğu için “Cannon Hao” lakabı takılan yıldız isim, ilk kez Komünist Parti aleyhinde bu kadar net bir açıklama yaptı.

Videoda eşi eski badminton şampiyonu Ye Zhaoying ile birlikte yer alan Haidong’un gizlilik nedeniyle yerinin belli olmamasına dikkat ettiği görüldü.