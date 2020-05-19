Çin'in ikinci Vuhan'ı: Şulan'da endişe büyüyor

19 Mayıs 2020 Salı, 13:57

Çin’in Rusya sınırına yakın Şulan kentinde, ‘ikinci Wuhan’ endişesi yaşanıyor. 700 bin nüfuslu kentte son iki haftada en az 34 yeni vakanın tespit edilmesiyle, Vuhan’daki kadar sıkı karantina önlemleri alındı.

HER EVDEN BİR KİŞİ DIŞARI ÇIKABİLECEK

Çin devlet gazetesi China Daily’nin ‘salgının yeni merkez üssü’ olarak tanımladığı Şulan’da, bütün köylere ve yerleşim yerlerine giriş çıkışlar kapatıldı; her haneden yalnızca bir kişinin günde iki saat dışarı çıkmasına izin verileceği açıklandı. Bir mahallede vaka tespit edilmesi halinde, bu bölgeye kimsenin giriş-çıkış yapmaması kararı da alındı. Şulan’da yaşamayan hiç kimsenin de bölgeye girmesine izin verilmeyecek.

‘YÜZLERCE İNSAN KARANTİNADA’

China Daily, kentte yüzlerce kişinin virüs şüphesiyle karantina altında tutulduğunu ve Şulan’da yaşamın haftalar boyu normale dönemeyeceğini yazdı. Pekin yönetimi, Rusya ve Kuzey Kore sınırlarına yakın Jilin eyaletinde bulunan Şulan’ı geçtiğimiz hafta yeniden yüksek riskli olarak sınıflandırmıştı. Kentteki son vakaların Çin içinde seyahat geçmişinin olmaması, virüsün sınır ötesinden geldiği kanaatine de yol açmıştı.

Bununla birlikte, Pekin yönetimi ülkenin diğer yerlerindeki kısıtlamaları kademeli olarak kaldırmaya devam ediyor. Çin Komünist Partisi’nin salgın nedeniyle ertelenen yıllık kongresinin perşembe günü başlaması beklenirken, uluslararası sınırlardaki tedbirlerin de hafifletilebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Gazete Duvar