Çin’in insansız uzay aracı yola çıktı
Çin, Ay’dan örnek toplaması için insansız hava aracı Chang’e 5’i aya fırlattı.
Çin, Ay’dan numune toplaması için "Ay Tanrısı" anlamına gelen "Chang’e 5" isimli insansız uzay aracını Ay’a fırlattı. Güney ada eyaleti Hainan’ın kıyısındaki Wecnhang Uzay Aracı Fırlatma alanından aya gönderilen gemi, eş güdümlü evrensel saat ile 20:40’da fırlatıldı.
Toplam 8,2 ton kalkış kütlesine sahip olan Chang’e 5 uzay aracını taşıyan Long March-5 Y5 roketi fırlatılarak Change’e-5 uzay aracını Dünya-Ay yörüngesine gönderdi. Uzay aracının Ay’dan yaklaşık 2 kilogramlık kaya ve toprak örnekleri toplaması hedefleniyor.
Dünya’ya geri seyahat edecek olan uzay aracının Çin’deki İç Moğolistan’ın özerk bölgesi Siziwang Banner alanına inmesi planlanıyor.
Çin Ulusal Uzay İdaresi, Change’e-5 aracı için ülkenin ay’dan örnekler toplamaya yönelik ilk girişimi olduğunu söyledi.
Çin’in uzay aracının hedeflenen görevi yerine getirmesi halinde 1959 yılında Ay’a uzay aracı gönderen ilk ülke Sovyetler Birliği ve ABD’nin ardından Ay’dan örnekler getiren üçüncü ülke olacak.
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