Çinli doktor: 'Vuhan yetkilileri sürecin başında sessiz kaldı'
ABD'nin Çin’i Covid-19 salgınıyla ilgili bilgileri gizlemekle suçladığı Çin'den bir açıklama daha geldi. ABD basınına konuşan Dr. Zhong Nanshan, Vuhan’daki yetkililerin sürecin başında sessizliğe gömüldüklerini söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından ölenlerin sayısı 310 bini geçerken salgının çıkış merkezi Çin'den ABD merkezli CNN kanalına, Beyaz Saray yönetiminin "kasten virüsü engellemediler" iddialarına cevap geldi. Çin hükümetinin kıdemli sağlık danışmanı Dr. Zhong Nanshan, salgının ilk çıkış noktası olan Vuhan’daki yetkililerin sağlıklı bilgi vermediğini itiraf etti.
CNN’e konuşan Dr. Zhong Nanshan şunları kaydett:
“Yerel yetkililerin o sıralarda gerçekleri söylemek hoşlarına gitmedi. En başında sessizliğe gömüldüler ve bence o sıralarda bile çok sayıda enfekte vardı. Özellikle Vuhan’da üst üste 10 gün boyunca 41 yeni vaka tespit edilmesi sonrasında şüpheler arttı. O sıralarda bütün dünyada vaka sayısı artarken burada sabit olması şüphe uyandırdı
Ülkemiz halen büyük bir tehditle karşı karşıya. Covid-19’un ikinci dalgası gelebilir. Çin halkının büyük bir kısmı enfeksiyona hazırlıksız çünkü bağışık sistemi düşük. Diğer ülkelerden daha iyi bir durumda değiliz."
Nanshan'ın bu açıklamaları, Pekin yönetiminin dünyadan gelen baskılara yönelik hedef saptırma olarak yorumlandı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun resmi verilerine göre Çin’de 82.947 vaka ve 4633 ölüm gerçekleşti.
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