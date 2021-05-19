Çinli şirket ve ortağına kıyak
Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişikliğinden, Çinli Alibaba’nın ortağı firmaya ayrıcalık çıktı. Yerli firmalar aleyhinde haksız rekabet yaratacak düzenleme ile şirketin elde edeceği yıllık gelir 115 milyon TL’ye ulaşacak.
Kamuoyuna, “e-ticaret taşımalarına esnek uygulama modeli” şeklinde duyurulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişikliği ile Çinli e-ticaret firmasına yüz milyonlarca liralık muafiyet sağlandığı açığa çıktı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde 12 Mayıs’ta değişiklik yaptı. Değişiklik kapsamında, e-ticaret yapanlara hizmet eden firmalar için kapasite, alan ve mesleki yeterlilik gibi şartların aranmayacağı, yetki belgesi ücretlerine ise yüzde 50 indirim uygulanacağı açıklandı. Şehir içi kargo yetki belgesi ve motokurye belgesi ile hizmet verecek olanların yetki belgesi ücretleri de 33 bin 96 TL’den 16 bin 548 TL’ye düşürüldü. Değişiklik ile ayrıca mesleki yeterlilik şartı da kaldırılırken düzenleme e-ticaret firmalarına hizmet eden kargo firmalarıyla sınırlı tutuldu.
HAKSIZ REKABET
BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, yerli e-ticaret firmaları lehine herhangi bir fayda sağlamayan düzenlemenin, Çinli Alibaba’nın yüzde 85 ortağı olduğu ve e-ticaret kargolarında sektörün yüzde 50’sinden fazlasını elinde bulunduran yerli şirket lehine yıllık 100 milyon TL’nin üzerinde muafiyet sağladığı öğrenildi. Aralarında kamu iştiraki PTT Kargo’nun da bulunduğu birçok kargo firması aleyhine haksız rekabet yaratan muafiyetler ile Türkiye’de 7 bin araçla hizmet veren şirketin elde edeceği yıllık kazancın 115 milyon TL’ye ulaşacağı kaydedildi.
SKANDAL TRANSFER
Ulaştırma Bakanlığı, kamu kurumu PTT’yi zarara uğratmak pahasına özel şirkete 100 milyon TL’nin üzerinde avantaj sağlarken ayrıcalıklar bununla da sınırlı kalmadı. e-ticaret firmalarına yönelik “Rekabeti ihlal” soruşturmasını yürüten Rekabet Kurumu Denetim Daire Başkanı Hatice Yavuz, soruşturmasını yürüttüğü firmalardan birine üst düzey yönetici olarak transfer oldu. Eşinin şirketinden bakanlığa satın aldığı dezenfektanlar ile gündeme gelen Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın döneminde gerçekleşen transfere sessiz kalındı.
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