‘Cinsel istismar’dan yargılanan ve iki yıldır firari olan Muhammet Öztürk yakalandı
“Cinsel istismar” suçundan hakkında tutuklama kararı bulunan ve iki yıldır firari olan Muhammet Öztürk (35), Adıyaman’da yakalandı. Öztürk, 10 Eylül’de ilk kez hâkim karşısına çıkacak. Mağdur S.G’nin babası Ahmet G., “Artık ben ve kızım özgürüz. Hak ettiği cezayı alması için elimden geleni yapacağım” dedi.
İstanbul’da 15 yaşındaki yeğeni S.G’yi altı yıl boyunca istismar ettiği öne sürülen Muhammet Öztürk, adli kontrol şartıyla serbest kaldıktan sonra kaçmıştı. Öztürk hakkında 12 Temmuz 2019’da “cinsel istismar” suçundan tutuklama kararı çıkarıldı.
Gazetemizin 9 Haziran 2021’de gündeme getirdiği olayın ardından geçen günlerde önemli bir gelişme yaşandı. Mağdurun avukatı, Adıyaman’da yaşayan yurttaşların, haberimizi okuduktan sonra sanık Öztürk’ü yakalayarak Emniyet’e teslim ettiklerini söyledi.
AVUKATI DA TEHDİT ETTİ
Öztürk’ün yakalanmasının ardından Cumhuriyet’e konuşan S.G’nin babası Ahmet G., “Yakalandığını duyduğumda çok mutlu oldum. Can güvenliğimiz yoktu ancak yakalanmasıyla rahatladık. Asıl şimdi adalet mücadelemiz başlıyor. Adaletin yerine getirilmemesinden çok korkuyorum. Hak ettiği cezayı alması için elimden geleni yapacağım” dedi.
Mağdurun avukatı Sena Özçolak Kaymaz ise sanık Öztürk’ün firardayken kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle koruma kararı aldırdığını belirterek şunları kaydetti:
“Destekte bulunmak isteyen tüm hukukçuların, gazetecilerin, sivil toplum kuruluşlarının desteğine açığız.”
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