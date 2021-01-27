Çip üreticileri otomobiller için çip üretmeye öncelik verecek
Tayvan Ekonomi Bakanı Wang Mei-hua, Tayvan'ın dört büyük çip üreticisi ile görüştüğünü ve bu şirketlerin sektördeki talebi karşılamak için otomobil üreticilerinin talep ettikleri çipleri üretmeye öncelik vereceklerini açıkladı.
Wang gazetecilere yaptığı açıklamada çip üreticilerinin otomobil çipleri üretim kapasitelerini maksimum seviyeye çıkarma niyetinde olduklarını ve diğer müşterileriyle otomobil çiplerine öncelik vermeyi görüşeceklerini söylediklerini ifade etti.
Wang çip üretiminin talebin altında kalması sorununun çözümünün zaman alacağını söyledi.
Kaynak: Reuters
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