CIPDR: "Kendini bir haber ajansı olarak gösteriyor ama değil, propaganda aracı"
CIPDR haber ajansının paylaşımında, AA için "Kendini bir haber ajansı olarak gösteriyor ama değil, propaganda aracı" ifadeleri kullanıldı.
Fransa’da Vatandaş İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığına bağlı Bakanlıklar Arası Suçu ve Radikalleşmeyi Önleme Komitesinin (CIPDR) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Anadoluy Ajansı'nın (AA) yayınları ile "Fransa'ya saldırdığı" iddia edildi.
CIPDR haber ajansının paylaşımında, AA için "Kendini bir haber ajansı olarak gösteriyor ama değil, propaganda aracı" ifadeleri kullanıldı.
Un autre exemple de #fakenews propagée par le site Anadolu : le 22 avril, le site relaie l’accusation selon laquelle le @gouvernementFR voudrait « museler l’expression musulmane ». Ceci est totalement faux. pic.twitter.com/ac8dMDEUCU— SG-CIPDR (@SG_CIPDR) April 27, 2021
Paylaşım'a AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz "Anadolu Ajansının haberciliğinin sorgulanmasının, dahası Fransa kamuoyunda hedef gösterilmesinin kabul edilemez" diye tepki gösterdi.
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CIPDR'ın paylaşımına Twitter hesabından yanıt verdi. Altun, "Anadolu Ajansı’nın haberleri Fransa’yı neden rahatsız ediyor, sizin basın özgürlüğü anlayışınız bu mu?" dedi.
Altun şöyle devam etti:
"Anadolu Ajansı’nın haberleri Fransa’yı neden rahatsız ediyor? Soruyoruz. Sizin basın özgürlüğü anlayışınız bu mu? İslam karşıtlığı ve Müslümanlara yönelik sistematik ayrımcılığın merkezi haline gelen Fransa neden basın ve fikir özgürlüğünü hedef alıyor? Neden korkuyorsunuz?"
Anadolu Ajansı’nın haberleri Fransa’yı neden rahatsız ediyor?— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 28, 2021
Soruyoruz.
Sizin basın özgürlüğü anlayışınız bu mu?
İslam karşıtlığı ve Müslümanlara yönelik sistematik ayrımcılığın merkezi haline gelen Fransa neden basın ve fikir özgürlüğünü hedef alıyor?
Neden korkuyorsunuz? https://t.co/jNwGClKPNi
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