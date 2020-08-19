City'den Senegalli stopere 70 milyon Avro

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 17:25

İtalya basınında çıkan haberlere göre Napoli’nin başarılı savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly Manchester City yolunda. Habere göre City, Senegalli stoper için 70 milyon Avro'yu gözden çıkardı.



İtalyan medyasında gündeme gelen haberlere göre Senegalli savunma oyuncusu Koulibaly için Manchester City 70 milyon Avro bedel ödemeye hazır.