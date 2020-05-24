Çizgili sırtlanı köpeklere parçalatıp tüfekle öldürdüler
Adıyaman'da, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için 'kırmızı listede'de yer alan çizgili sırtlana kimliği belirsiz 4 kişi, 2 köpeği saldırttı.
Adıyaman'da, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için 'kırmızı listede'de yer alan çizgili sırtlana kimliği belirsiz 4 kişi, 2 köpeği saldırttı.
Dandırmaz köyü kırsalında dün gece, kimlikleri belirsiz 4 kişi, kırsal alanda gördükleri nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlana yanlarındaki 2 köpeği saldırttı. Kanlar içinde kalan sırtlanı, daha sonra da av tüfeği ile ateş ederek, öldürdü. Bununla da yetinmeyip, öldürdükleri sırtlanla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği vahşetin ardından jandarma ekipleri, 4 kişinin kimliklerini belirleyip, yakalanmak için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Marmaris plaj ve ana caddesinde şaşırtan görüntü
- Kılıçdaroğlu'ndan videolu bayram mesajı
- Yunan sahil güvenlik botundan Türk yatına taciz ateşi
- Köpek balığı ile burun buruna geldi!
- Tatilciler akın etti! 20 binden fazla araç giriş yaptı
- Bursalı ailenin ilginç bayramlaşma yöntemi gülümsetti
- Yakalanan taciz şüphelisi: Eyvah, bitti her şey
- İstanbul'da hareketli anlar!
- CHP'li başkanlar bir videoda: Bir tanesin Türkiyem
- ‘Allah çocuklarımın ömrünü alsın size versin’