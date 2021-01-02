Çobanlık yapan çocuk işçinin çevre isyanı: Koyunlarım öldü
Tarım alanı üzerine fabrikaların yapılması ve suya atıklarını bırakması, Balıkesir’in Havran ilçesindeki çocuk işçinin tepkisine yol açtı. Söz konusu video sosyal medyada gündem oldu.
Balıkesir’in Havran İlçesi’nde çekilen videoda küçükbaş hayvan çobanlığı yapan çocuk işçi, fabrikaların yol açtığı çevre talanına tepki gösterdi.
Çocuk işçi, fabrikaların atıklarını suya bırakması nedeniyle koyunlarının öldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Çok sinir oluyorum 3 tane koyunumuz öldü bu çayda. Fabrikalar pis sularını akıtıyor. Koyunlarımız suyu içince zehirlenip ölüyor. Biz bunu Havran Belediyesi’ne şikâyet ediyoruz ama dinlemiyorlar. Eskiden burada bel boyu su akıyormuş."
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
Gazeteci Cem Seymen ise sosyal medya üzerinden konuya ilişkin tepki gösterdi. “Meralarımızı bozdunuz, imar verdiniz, beton yaptınız. Bu yavrunun hakkını çaldınız” diyen Seymen, çocuk işçinin sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak ifadelerine şöyle devam etti:
“Hayvancılık yapması için ihtiyacı olan her şey ithal. Onu gözü kardan başka bir şey görmeyen açgözlü bayilere mahkûm ettiniz. Dereleri şirketlerin insafına terkettiniz. Tarım böyle çöktü işte!”
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