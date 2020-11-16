Çocuğa işkence ve darp görüntülerinin ardından iş yeri mühürlendi
Kağıthane Belediyesi, ustasının 7 yıl önce beyin ameliyatı geçiren 15 yaşındaki Enes Y.'yi dövdüğü iş yerini mühürledi.
Aynı fabrikada çalışan Yücel B.’nin (30), 7 yıl önce beyin ameliyatı geçiren 15 yaşındaki Enes Y.’yi dövdüğü görüntülerinin ortaya çıkması sonrası Yücel B. göz altına alınmış, ancak serbest bırakılmıştı. Kağıthane Belediyesi ise bugün açıklama yaparak, olayın yaşandığı iş yerinin mühürlendiğini bildirdi.
Kağıthane Belediyesi olayın yaşandığı iş yerini mühürlediğini açıkladı. Belediye duyuruyu hem web sitesinden hem de sosyal medya hesaplarından, “İlçemizde yaşanan ve vicdanları sızlatan 15 yaşında çocuğa şiddet olayına karşı kayıtsız kalamazdık. Olayın yaşandığı iş yerini mühürledik...” paylaşımını yaptı.
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