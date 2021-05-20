'Çocuğun canı acıdı' diye iğne yapan hemşireyi dövdü
Kocaeli’de Muhammet Ç. isimli bir kişi, çocuğuna iğne yaparken canını yakıp ağlattığı gerekçesiyle hemşire Serhat Özcanlı'ya yumruk attı.
Muhammet Ç., gece rahatsızlanan çocuğunu Çayırova’daki Tıp Merkezi'ne götürdü. Hemşire Serhat Özcanlı, tedaviye başlamak için damar yolu açarken, çocuk ağlamaya başladı.
Bunun üzerine Muhammet Ç., Özcanlı’ya "Canını yakıyorsun. Sen çekil, gelsin doktor yapsın" dedi. Hemşire Özcanlı, damar yolunu doktorun açmadığını belirtince çocuğun babasıyla aralarında tartışma çıktı.
Muhammet Ç.’nin yumruk attığı hemşire, yere yığıldı. Dr. Yılmaz Aydın, araya girmek isterken, Muhammet Ç., bu kez doktor ve hemşireyi darbetti. Yakınları ve Tıp Merkezi'nde bulunanlar, babaya engel olmaya çalıştı. Şikâyetçi olunması üzerine Muhammet Ç., gözaltına alındı.
Sağlık çalışanlarına saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
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