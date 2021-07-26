Çocuk istismarcısını ifşa eden aileye tehdit

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 10:32

Bursa’da geçtiğimiz haftalarda merkez Yıldırım ilçesinde 45 yaşındaki şahıs, sokak ortasında oynayan 5 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti. Durumu fark eden mahalle sakinleri, Murat Ö. isimli zanlıyı yakalayıp tekme tokat dövülerek polise teslim edildi. Yaşanan olayın ardından mahalle sakinleri isyan ederken, zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayın ardından yakalanan zanlının ailesi mahalleye gelerek, güvenlik kameralarını emniyete teslim eden aileye tehditler savurdu. Yaşanan bu ânlar ise yine o güvenlik kamerasına yansıdı. Kolu alçıda olan kişi, görüntüleri emniyete veren Murat Kırtorun’u kolunu kırmakla suçladı.

'BENİ TEHDİT ETTİ'



Kırtorun, “Bazı hırsızlık olayları yaşadığımız için evin dört bir yanına güvenlik kameraları yerleştirdim. Daha sonra böyle bir olay başımıza geldi. Ben de vatandaşlık görevi olarak gidip o görüntüleri emniyet güçlerine teslim ettim. Bu durumdan rahatsız olan zanlının kız kardeşi mahallemize gelerek beni tehdit etti. Kolunun kırık olduğunu göstererek benim kırdığım konusunda iftira attı. Ağza alınmayacak küfürler etti. Sanki onlar haklı biz suçluymuşuz gibi hareket ediyorlar. Bu yaşananlar 5 yaşındaki çocuğunun hiçbir zaman aklından gitmeyecek. Aileye para teklif etmişler davayı geri çekmesi için” dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM'



Kırtorun, “Vatandaşlardan isteğim, durumu olanlar kamera taksınlar. En azından caydırıcı olurlar. Ben Murat Ö.’nün ablası hakkında da kamera görüntüleriyle suç duyurusunda bulundum” diye konuştu.