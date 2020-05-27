Çocuk parkındaki 2 metrelik yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 17:18

Merkeze bağlı Osmanlı mahallesindeki Arılı çocuk parkında yılanı gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, arama sonucu yılanı parktaki açık bir alanda buldu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak çuvala konulan yılan, güvenli bir ortamda doğaya bırakıldı.