Çocuk parkındaki 2 metrelik yılan itfaiye ekiplerince yakalandı
Erzincan'da, çocuk parkındaki yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Merkeze bağlı Osmanlı mahallesindeki Arılı çocuk parkında yılanı gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, arama sonucu yılanı parktaki açık bir alanda buldu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak çuvala konulan yılan, güvenli bir ortamda doğaya bırakıldı.
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