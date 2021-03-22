Çocuklara cinsel istismar davasında müdüre soruşturma izni

22 Mart 2021 Pazartesi, 04:00

İçişleri Bakanlığı, denetimlerin layıkıyla yapılmaması gerekçesiyle eski Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürü Ömer Kılıç hakkında soruşturma izni verdi.

İçişleri Bakanlığı; eski Konya Vakıflar bölge müdürleri İbrahim Genç ve İsmail Aktaş, eski Konya Vakıflar Bölge müdür vekilleri Şaban Ekici, Mehmet Özdemir ve Metin Evsen hakkında ise soruşturma izni vermedi.

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, soruşturma izni verilmeyen kamu görevlileri açısından karara itiraz edeceğini belirtti.

Çocuklara cinsel istismarda bulunduğu belirtilen öğretmen Muharrem Büyüktürk, yargılandığı ilk davada 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



