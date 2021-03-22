Çocuklara cinsel istismar davasında müdüre soruşturma izni
Ensar Vakfı ile Karaman Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği’ne (KAİMDER) bağlı kayıt dışı yurtlarda, 2012-2015 yıllarında çok sayıda çocuğun cinsel istismara maruz kalmasında sorumluluğu bulunduğu öne sürülen bir kamu görevlisi hakkında daha soruşturma izni verildi.
İçişleri Bakanlığı, denetimlerin layıkıyla yapılmaması gerekçesiyle eski Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürü Ömer Kılıç hakkında soruşturma izni verdi.
İçişleri Bakanlığı; eski Konya Vakıflar bölge müdürleri İbrahim Genç ve İsmail Aktaş, eski Konya Vakıflar Bölge müdür vekilleri Şaban Ekici, Mehmet Özdemir ve Metin Evsen hakkında ise soruşturma izni vermedi.
Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, soruşturma izni verilmeyen kamu görevlileri açısından karara itiraz edeceğini belirtti.
Çocuklara cinsel istismarda bulunduğu belirtilen öğretmen Muharrem Büyüktürk, yargılandığı ilk davada 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Bankalardan kur artışı sonrası 'döviz' ve 'altın kararı
- SON DAKİKA! Dolar durdurulamıyor
- Cinsel ilişkiye girmediği için mahkeme haksız buldu
- Şevval Şam'a hakaret eden Hilal Kaplan tweet'ini sildi
- Doların yükselmesinin ardından siyasilerden ilk yorum
- Ekonomist Demirtaş'tan 'faiz' göndermesi
- Doların yükselmesine ilişkin ilk uzman yorumu
- Hristiyanlar Hz. Muhammed'i peygamber kabul edebilir
- Albayrak'ın nerede olduğunu 'kesin bilgi' diye açıkladı
- Dolar yükseldi Erdoğan'ın o sözleri gündem oldu