'Çocuklarımız burada büyüsün'

03 Temmuz 2020 Cuma, 08:25

Göreve geldikleri tarihten bu yana kadınlara ve çocuklara yönelik yatırımları artıracağını dile getiren Başkan Serdar Aksoy, oyun ev gibi benzer merkezlerin açılışlarını su¨rdu¨receklerini vurguladı. Oyun oynamayı bilen çocukların hayallerinin de sevgi dolu ve kucaklayıcı olduğunu söyleyen Aksoy, “Çocuklarımız buralarda bu¨yu¨su¨nler, burada sosyalleşsinler. Aynı zamanda kadınlarımız da ekonomik özgu¨rlu¨klerine kavuşsun. Çalışmak, u¨retmek isteyen herkes u¨cretsiz olarak getirip çocuklarını buraya bırakabilir” dedi. “Hayal kuramayan çocuklar, başka ellerde kötu¨ davranışlara yönelebilir. Çocuklar, ellerinde oyuncak değil silahlarla bu¨yu¨r. Geleceklerinin karartılmasına izin vermemek için tesisi onlara hediye ettik” diye konuştu.