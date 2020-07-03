'Çocuklarımız burada büyüsün'

'Çocuklarımız burada büyüsün'
Menemen Belediyesi çocuk gelişimine katkı sağlayacak olan okulöncesi eğitimi desteklemek amacıyla “Gölpark Çocuk Oyun Evi”ni hizmete açtı.
Göreve geldikleri tarihten bu yana kadınlara ve çocuklara yönelik yatırımları artıracağını dile getiren Başkan Serdar Aksoy, oyun ev gibi benzer merkezlerin açılışlarını su¨rdu¨receklerini vurguladı. Oyun oynamayı bilen çocukların hayallerinin de sevgi dolu ve kucaklayıcı olduğunu söyleyen Aksoy, “Çocuklarımız buralarda bu¨yu¨su¨nler, burada sosyalleşsinler. Aynı zamanda kadınlarımız da ekonomik özgu¨rlu¨klerine kavuşsun. Çalışmak, u¨retmek isteyen herkes u¨cretsiz olarak getirip çocuklarını buraya bırakabilir” dedi. “Hayal kuramayan çocuklar, başka ellerde kötu¨ davranışlara yönelebilir. Çocuklar, ellerinde oyuncak değil silahlarla bu¨yu¨r. Geleceklerinin karartılmasına izin vermemek için tesisi onlara hediye ettik” diye konuştu.
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