Çocukların gözünden analog fotoğraflar: Bir de Buradan Bak
Kalyon Kültür’ün Her Yerde Sanat Derneği iş birliğiyle gerçekleştirdiği farklı yaşlardan ve etnik kökenlerden gelen, çoğunluğu mülteci çocukların çektikleri analog fotoğraflara odaklanan yeni sergisi “Bir de Buradan Bak” ziyaretçiyle buluştu.
Küratörlüğünü Sezgi Abalı ve Sinan Eren Erk’in üstlendiği “Bir de Buradan Bak” fotoğrafçı Serbest Salih tarafından yürütülen DARKROOM projesinde farklı yaşlardan ve etnik kökenlerden gelen, çoğunluğu mülteci olan çocukların çektikleri analog fotoğraflara odaklanıyor.
Mardin’de yaşayan yerli ve mülteci çocuklara sanatsal bir buluşma alanı sunma amacıyla kurulan Her Yerde Sanat Derneği; sirk sanatlarına odaklanan Sirkhane, müzikal çalışmalara odaklanan Müzikhane ve fotoğraf çalışmalarına odaklanan DARKROOM projelerini 2012’den beri sürdürüyor.
Kalyon Kültür’ün tarihi binasının iki katına yayılan sergi, çocukluk dönemini ve çocukların bakışını yine çocukların gözünden, olduğu gibi sergi mekânına taşırken; izleyicilerine ev, yabancı, ortasında ve bir arada temaları üzerinden kurgulanan yeni bir deneyim alanı sunuyor.
?“Bir de Buradan Bak”, 3 Ocak 2021 tarihine kadar, Pazartesi hariç her gün 11:00-19:00 saatleri arasında Kalyon Kültür’de gezilebilir.
Kaynak: Artful Living
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