Contemporary Istanbul, 16 Aralık'ta ziyarete açılacak
Contemporary Istanbul, 16 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak
Türkiye ve dünya çağdaş sanatından örnekleri bir araya getiren etkinlik, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.
Akbank’ın ana sponsorluğunda yapılacak fuar, 14-15 Aralık'ta VIP ön izlemeye açık olacak.
Fuarın bu yılki programında, uluslararası iletişimin önemi, çağdaş uluslararası sanatçıların azmi ve sanatın kendisinin kapsayıcılığı konularına odaklanılacak.
CI'a özel hazırlanan dijital platform, dünyanın her yerinden sanat hayranlarının ve meraklılarının kültürel etkinliğin keyfini çıkarmasına ve çevrim içi özel içeriklere erişmesine olanak tanıyacak.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, "Contemporary Istanbul'un 15. yıl dönümünde sanatı ve sanat camiasını yeniden canlandırma fırsatına sahip olduğumuz için çok heyecanlıyız. İstisnasız tüm kreatif endüstriler ve sanat dünyasının büyük bir kesimi, salgından çok etkilendi ancak bu yılki etkinliğe katılımları için şimdiden ön rezervasyon yapmaya başlayan sanatseverlerin yoğun ilgi ve desteğini görmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.
Yeni tip koronavirüs (Covid - 19) tedbirleri kapsamında, fiziki fuar alanını ziyaret edecek sanatseverler, önceden katılacakları gün ve saatleri bildirerek fuara akredite olarak girebilecek. Etkinlik alanına HES kodu ile girilebilecek ve ziyaret maksimum 4 saat sürecek. Ayrıca katılımcılara ek güvence sağlamak için hassasiyetle yerleştirilmiş havalandırma sistemleri ve sıcaklık kontrollerinin yanı sıra zaman aşamalı giriş, stratejik yerleşim ve yönlendirilmiş akış gibi önlemler de uygulamaya konulacak.
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