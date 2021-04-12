Çöpten buldukları kelepçeyle birbirini bağlayıp polisten yardım istediler
Bursa’da geri dönüşüm toplama işi yapan iki kardeş, çöpten buldukları kelepçe ile birbirlerini bağladı. Kelepçenin anahtarının bulunmadığını hatırlayan gençler polisten yardım istedi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mikail Elitaş (26) ile Kazım Elitaş (14) kardeşler, çöpten buldukları çelik kelepçeyi, "şaka" amaçlı olarak birbirinin kollarına bağladı.
Daha sonra kelepçenin anahtarının bulunmadığını hatırlayan gençler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Elitaş kardeşlerin, güvenlik güçlerinden firar ettiği ihtimalini de göz önünde bulundurarak GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgulaması gerçekleştirdi.
Elitaş kardeşler, polis ekiplerinin kelepçeyi kendi anahtarlarıyla açmasıyla rahat bir nefes aldı.
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