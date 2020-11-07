Çorlu tren faciasında TCDD'nin 5 birimi kusurlu bulundu

07 Kasım 2020 Cumartesi, 10:43

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde halen süren davada ilk hazırlanan bilirkişi raporu TCDD’yi kusursuz bulmuştu. Ancak ilk raporda yer alan “Mevsim normallerinin üzerinde yağış yaşandığı… Rayların ve demiryolunun bakımı ile ilgili temelde yatan bir neden olmadığı.. Demiryolu görevlileri o kadar yağışı geleneksel yöntemlerle 40-50 kilometre öteden tahmin edemeyeceği…Demiryolunun 145 yıl önce yapıldığı” gibi ifadeler kamuoyunda ve yaşamını yitirenlerin yakınlarında büyük tepkiye yol açtı.

7 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ YENİ RAPOR HAZIRLADI

Mağdur yakınlarının itirazları üzerine mahkeme yeni bir bilirkişi belirleyerek yeniden rapor hazırlanmasını istedi. Yeni bilirkişi raporu hazırlanarak son duruşmada mahkemeye sunuldu. Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım, Doç.Dr. Hüseyin Onur Tezcan, Dr.Öğr. Üyesi İbrahim Kocabaş, Dr. Öğr. Üyesi İlker Üstoğlu, Araştırma Gör.Dr. Haluk Yılmaz, Dr.Mehmet Ufuk Turan, Yüksek Mühendis Ahmet Şükrü Korman'ın hazırladığı 36 sayfalık ayrıntılı bilirkişi raporuna ANKA ulaştı.

Gerekli personelin çalıştırılmadığı, TCDD ile Meteoroloji arasında koordinasyon sağlanmadığı, kazanın meydana geldiği menfezin yetersiz olduğu, risk analizlerinde kaza oluşana kadar küresel iklim değişikliğinin dikkate alınmadığını tespit eden bilirkişi heyeti, “Olağanüstü hava koşulları ile ilgili önlemleri almayan, meteorolojik durum ile hava koşulları hakkında gerekli koordinasyonu sağlamayan sağlamayan TCDD Genel Müdürlüğü AR-GE Birimi, Merkez ve 1. Bölge Demiryolu Emniyet ve Risk Yönetim Müdürlükleri ve diğer ilgili müdürlüklerin kusurlu oldukları sonucuna varıldı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ İHMALLERİ TEK TEK SIRALADI

Görevliler geleneksel yöntemlerle 40-50 kilometre uzaktan yağışın olabileceğini anlayamayacağı ve TCDD ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında iş birliğinin artırılması da istenilen raporda yer alan bazı önemli saptamalar şöyle:

Kaza günü meydana gelen yağış öngörülebilir niteliktedir

Menfezin kapasitesi 10 yıllık tekerrürlü taşkın debisine denk gelmektedir, yani yetersizdir

Havzanın yapısı ve arazide tarım yapılması, akarsu yatağının yönünü ve yolunu zamanla değiştirmektedir ve demiryolu şevleri korunaklı değildir

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve özellikle AR-GE Dairesi Başkanlığı’nın küresel iklim değişikliklerinin farkında olmaları gerekmesine karşın yaptıkları risk analizlerinde kaza oluşana kadar bu değişimleri dikkate almadıkları görülmektedir.

Olumsuz hava koşullarında kontrol görevini yerine getirmek üzere görevlendirilen personelin görevlerini sağlıklı olarak yerine getirebilmesi için meteorolojik olaylarla ilgili eş zamanlı, güncel ve sürekli bilgi akışı gerekmektedir. Bu bilgi akışı, TCDD Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında kurulacak koordinasyon ve sürekli veri akışı ile gerçekleşebilecektir. Ancak böyle bir koordinasyon mevcut değildir.

Yol üst yapısında ve altyapısında, özellikle deprem sel ve benzeri gibi olağanüstü durumlarda denetleme ve kontrol işlerinin yapılabilmesi için TCDD’nin yeterli sayıda memuru istihdam etmesi bir zorunluluktur.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜN 5 BİRİMİ "KUSURLU" BULUNDU

Bilirkişi Raporunda, Çorlu kazası ile ilgili olarak TCDD Genel Müdürlüğü'nün 5 ayrı biriminin AR-GE Birimi, Emniyet ve Risk Yönetim Müdürlükleri, altyapı ve sanat yapılarının yenilemeden sorumlu başkanlık ile yol ve geçit kontrol memuru istihdamından sorumlu başkanlığın "Kusurlu" bulunduğu bildirildi. Raporun sonundaki “kusur” bölümünde şu ifadeler yer aldı:

Demiryolu altyapısı ve sanat yapılarında olağanüstü hava koşulları ile ilgili önlemleri almayan, meteorolojik durum ile hava koşulları hakkında gerekli koordinasyonu sağlamayan TCDD Genel Müdürlüğü AR-GE Birimi, Merkez ve 1. Bölge Demiryolu Emniyet ve Risk Yönetim Müdürlükleri ve diğer ilgili müdürlüklerin kusurlu oldukları,

Demiryolu altyapısı ve sanat yapılarını üst yapıda yapılan yenilemelere uygun hale getirmeyen; TCDD Genel Müdürlüğü’nün altyapı ve sanat yapılarını yenilemeden sorumlu başkanlığının kusurlu olduğu,

Mevcut durumda, demiryolu altyapısı ve üstyapısının, olası problemlere karşı her gün düzenli olarak kontrol edilmesi için sorumlu personel olan yol ve geçit kontrol memurlarını yeterli sayıda istihdam etmeyen TCDD Genel Müdürlüğü’nün yol ve geçit kontrol memurlarını istihdam etmekle sorumlu başkanlığının kusurlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.”

ANNE MISRA SEL: TCDD ÜST YÖNETİMİ VE BAKANLIK YETKİLİLERİ YARGILANMALI

Çorlu tren faciasına ilişkin 6. duruşma 4 Kasım'da yapıldı. Kazada oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, "TCDD üst yönetimi ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin yargılanmasını talep ettiklerini" açıkladı. Bir sonraki duruşma 16 Mart 2021 tarihinde yapılacak.

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde Uzunköprü - İstanbul seferi yapan bölgesel ekspres treninin 8 Temmuz 2018’de yaptığı kazada 7’si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 317 kişi yaralandı. Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk tutuksuz olarak yargılanıyor. Sanıkların, "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" oldukları gerekçesiyle "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 ila 15 yıl arasında hapisle cezalandırılmaları isteniyor