Çorlu tren katliamı davasında 2 yıl sonra keşif: Aileler alana alınmadı
Çorlu’da 8 Temmuz 2018’de meydana gelen tren faciasına ilişkin bilirkişi heyeti olay yerinde keşif yaptı.
7’si çocuk 25 kişinin öldüğü faciada yakınlarını kaybedenler keşif alanına alınmadı, ailelerle jandarma arasında arbede çıktı. Faciada oğlunu yitiren Mısra Sel, “Kimsenin bilirkişinin işine karışacağı yok. Tek istediğimiz iki yıldır üstü kapalı yürütülen bu dosyaya ışık tutacak olan bu keşfin şeffaflıkla yürütüldüğünü görmek.
Olay yerinde şu anda o gün trenden çıkan Ekrem Amca ve Hacer Abla var. Bu insanlar, o gün trenin içinden canlı çıktılar. İkisi de eşini kaybetti. Birinci derece görgü tanığı yani ikisi de. Olay yerine alınmamamız, karşımıza konulan jandarma bariyerleri bu acımızı daha çok tetikliyor” dedi.
Tren faciasında kızını, iki kardeşini ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin ise “Bilirkişiden sadece vicdanlı olmalarını isteyecektim. Nasıl acı çektiğimi görsünler istedim” dedi.
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