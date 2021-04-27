Çorum’da Demirciler çarşısında 4 işyeri alevlere teslim oldu

Çorum'un Kargı ilçesinde demirciler çarşısında bir işyerinde çıkan yangın bitişindeki 3 dükkana da sıçradı.

DHA
27 Nisan 2021 Salı, 01:45
Çorum’da Demirciler çarşısında 4 işyeri alevlere teslim oldu
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Yangın, akşam saatlerinde Mihrihatun Mahallesi Sanayi Caddesi üzerindeki  Demirciler çarşısında meydana geldi. Bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler bitişikteki iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 4 işyerine sıçrayan ve çarşıda endişe yaratan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Bir işyerinin kullanılamaz hale geldiği yangında 3 işyerinde ise büyük hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlattı.



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