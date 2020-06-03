Covid–19 ve suç şebekeleri





Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCPR), 2006 yılında kurulan, Doğu Avrupa, Kafkasya, Orta Asya ve Orta Amerika'da faaliyet gösteren araştırma merkezleri, medya ve gazetecilerden oluşan bir konsorsiyum. OCCPR, bir süredir, suç, yolsuzluk ve koronavirüs başlığında haberler yayımlıyor. Web sitesinde ana akımda ve muhalif medyada bile yer almayan haberler mevcut.





20 Mayıs 2020 tarihli bir haberin içeriği epey enteresan. Mart ayı sonunda İtalya'da ağır koronavirüs enfeksiyonu dalgası yaşanırken, ülkenin Ndrangheta organize suç şebekesinin bir üyesi olan Rocco Molè bir ikilemle karşı karşıya kalıyor, çünkü şebekenin kontrolünde olan İtalya'nın güneyindeki Gioia Tauro limanından yeni edindiği 537 kilogram kokainle karantinaya yakalanıyor. Karantina nedeniyle elindeki kokaini Avrupa pazarına satamıyor, bu nedenle “zula”sını bir limon ağacı bahçesine gömüyor. Karantinada, toprakta buldukları poşetlerden kendisinden şüphelenen İtalyan polisine yakalanıyor, o limon ağaçlarının altındaki yüzlerce kiloluk zulası bulunuyor. Molè, şimdi tutuklu.





Kapı kapı satış!





Meksikalı karteller, Covid – 19 salgınını bir halkla ilişkiler faaliyetine çevirmiş. Sinaloa Karteli’nin başında olan hapisteki Joaquín “El Chapo” Guzmán, kartele destek veren insanlar aracılığıyla, yoksullara yiyecek ve temel yaşam malzemeleri dağıtıyor.





İtalya’nın ilgili otoritelerine göre, ticaret için “dark web” i de kullanan organize suç kartelleri, Covid – 19 sürecinden zenginleşerek çıkacak.





Bizlerin 'yeni nomali'





Diğer yandan, The National’da 27 Mayıs 2020’de yer alan bir analize göre IŞİD de koronavirüsü fırsata çeviriyor. Salgının yarattığı kaos sayesinde örgüt, bu süreci yeniden örgütlenmek ve yeniden silahlanmak için kullanıyor. Özellikle 70 bin mülteci barındıran, Kuzeydoğu Suriye’deki Al Hol’deki mülteci kampında yeniden nüfuz kurduğu belirtiliyor. Ve de örgüt operasyonlarla dağılan uyuyan hücreleri de yeniden örgütlüyor. Bunlara örnek olarak, Irak’taki yeni hükümet, Sülaymaniye’nin drone saldırısıyla öldürülmesinin ardından ABD ile Irak arasındaki gerilim veriliyor. Tüm bu veriler, IŞİD’in Irak’taki paramiliter güçlere saldırıp en az 10 kişiyi öldürdüğü haberiyle beraber ele alınıyor. IŞİD, 1 Mayıs’ta Irak‘ın başkenti Bağdat’ın 100 kilometre kuzeyindeki Samarra yakınlarında bulunan, Şii milislerin hakim olduğu hükümet gücü Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) birimlerinin barikatlarına, saatler süren koordineli bir saldırı gerçekleştirmişti.





Hayatını “yeni normal”de geçiren bizler, Netflix veya benzeri platformlarda Caliphate, The Breaking Bad, La Casa de Papel dizilerini izlemeye devam ediyoruz. Bizim ülkede ne uyuşturucu kaçakçılığı ne de terörizmin uyuyan hücreleri var. Onlar sadece dizilerdeki heyecanlı senaryolar.









Kapak: La Casa de Papel dizisinden

Kolombiya’nın Körfez Karteli (Gulf Clan) üyeleri, salgından önce biriken stokları erittiklerini ve de küçük çiftliklerden halen kokain hammaddesinin geldiğini belirtiyor. Güney Amerika’dan gelen uyuşturucu, Avrupa ve Kuzey Amerika’ya yeni rotalarla devam ediyor. Kullandıkları rotalar kapalı olduğu için kaçakçılar alternatif rotalara yöneliyor ve de kapı kapı satışa başlıyorlar. Bolivya ve Venezüela’da, kontrollerin sıkılığı kaçakçılık sektörünü sekteye uğratıyor.