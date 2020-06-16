Covid-19 hakkında yeni iddia: Beyinde kalıcı hasar yaratıyor

16 Haziran 2020 Salı, 17:10

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten ölümlerin sayısı 450 bine yaklaşırken, bilim insanları beyne ve sinirlere kalıcı hasara neden olabilecek bir nörolojik hastalık dalgası konusunda uyarı yaptı.

ABD’de yer alan John Hopkins Üniversitesi’nden araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün akciğer ve damar çeperlerinin yanı sıra beyin hücrelerini de enfekte edebileceğini keşfetti. Laboratuvar ortamında ürettikleri mini beyinler üzerinde çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar, koronavirüs miktarının beyin hücrelerinde 3 gün içinde 10 katına çıktığını aktardı.

The Financial Times’a konuşan Profesör Dr. Thomas Hartung, “Virüsün en değerli organımıza doğrudan zarar verdiğini bilmek hayati bir önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, pandeminin ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinde nisan ayında yapılan bir çalışmada 214, Covid-19 hastasında virüsle bağlantılı nörolojik komplikasyon tespit edildi. İspanya’da ise iki hastanede tedavi olan Covid-19 hastalarının yarısında sinirsel hastalıklar geliştiği aktarıldı.

Araştırmacılar, Covid-19’un solunum hastalıklarının yanı sıra psikoz, mani, depresyon ve yorgunluk gibi zihinsel sorunlara neden olduğunu belirtti.