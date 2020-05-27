Covid -19 nedeniyle hayatını kaybetti: Çalıştığı market karantinaya alındı
Siirt’te kent merkezinde bulunan bir marketin çalışanı koranavirüsten hayatını kaybetti. Çalışanlarının bir kısmında da koronavirüs tespit edilen market, 7 gün süreyle karantinaya alındı.
Siirt merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir marketin çalışanı olan Abdulbari Yolbaş'ta koronavirüs tespit edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Yolbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Market
çalışanlarının bir kısmında da koronavirüs tespit edilmesi üzerine valilik
markete 7 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi. Valilikten yapılan
açıklamada, "Covid -19 salgınından tüm vatandaşlarımızı korumak ve
salgının yayılmasını önlemek amacıyla Siirt merkez Bahçelievler Mahallesi Musa
Atik Caddesi'nde hizmet veren 'Murat Market' adlı işletmenin çalışanlarının bir
kısmında Covid -19 virüsünün tespit edilmesi ve müşteri sirkülasyonun yoğun
olması nedeniyle 24 Mayıs 2020 tarihi itibariyle 7 gün karantina uygulanmasına,
bu sürede elektrik, su ve doğal gaz arızası gibi mücbir durumlara müdahale
etmek ve dezenfeksiyon işlemleri için asgari sayıda personelin markete girişine
izin verilmesine, kolluk ve sağlık ekiplerince kontrol altında tutulmasına
karar verilmiştir" denildi.
Marketin diğer çalışanlarının Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ederken, Yolbaş'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından özel kıyafet giyen görevliler tarafından Şeyh Musa Aile Mezarlığı'na defnedildi.
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