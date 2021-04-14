Covid-19 tedavisi gören öğretmen hastanenin 3'üncü katından düştü
Denizli'de koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanenin 3'üncü katındaki pencereden 'düştüğü' iddia edilen öğretmen İsmail Gök (33), yaşamını yitirdi.
Acıpayam'da görev yapan 2 çocuk babası İsmail Gök, önceki gün koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. C-Blok'ta tek kişilik odada tedavi gören Gök, 3'üncü kattaki pencereden bahçedeki beton zemine düştü.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Gürültüye koşan çevredekiler durumu acil servise bildirdi. İlk müdahalesi yapılan Gök, sedye ile acil servise taşındı. Gök, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
2 çocuk babası İsmail Gök'ün cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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