Covid-19 tedavisi gören öğretmen hastanenin 3'üncü katından düştü

14 Nisan 2021 Çarşamba, 14:32

Acıpayam'da görev yapan 2 çocuk babası İsmail Gök, önceki gün koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. C-Blok'ta tek kişilik odada tedavi gören Gök, 3'üncü kattaki pencereden bahçedeki beton zemine düştü.

YAŞAMINI YİTİRDİ



Gürültüye koşan çevredekiler durumu acil servise bildirdi. İlk müdahalesi yapılan Gök, sedye ile acil servise taşındı. Gök, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



2 çocuk babası İsmail Gök'ün cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.