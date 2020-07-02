Covid-19 testi pozitif çıkan kadın paniğe yol açtı

02 Temmuz 2020 Perşembe, 11:55

Çin'in Başkenti Pekin’in Shijingshan semtindeki Wanda Plaza adlı AVM’deki bir noodle lokantasında yemek yediği esnada Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu mesajını alan kadın sinir krizi geçirdi. Diğer müşteriler tarafından çekilen görüntülerde, genç kadının telefonda konuştuğu yakınına hıçkırıklar içinde testinin pozitif olduğunu söylediği görülüyor.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olayın ardından müşteriler korku içinde AVM’yi terk etmek isterken, binanın çıkışında uzun kuyruklar oluştu.

Çinli kadın, daha sonra AVM’nin kapısındaki güvenlik görevlileri ve sağlık personeli tarafından sakinleştirilerek tedavi için hastaneye götürüldü.

Söz konusu lokantanın kapatıldığı, çalışanlara ve müşterilere nükleik asit testi yapılacağı bildirildi.



