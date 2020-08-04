Covid-19'a yakalanan bir doktor daha yaşamını yitirdi

04 Ağustos 2020 Salı, 23:05

3 Ağustos’ta da Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde görev yapan Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Özlü Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Türk Tabipleri Birliği, (TTB) yitirilen hekim sayısının 26’ya, sağlık çalışanı sayısının ise 52’ye ulaştığını bildirdi.

TTB’den yapılan açıkşamada “Acımız büyük, üzüntümüz tarif edilemez düzeydedir” denildi.

Normalleşme sürecine yönelik eleştirilerde bulunan TTB, “Erken ‘yeniden açılma’ ve tüm uyarılara karşın yapılan hatalar nedeniyle salgının ağırlaşarak ilerlediğine dikkati çeken bir yazı kaleme aldı ve Sağlık Bakanlığı’na gönderdi.

Yazıda “Sonbahardan itibaren salgınla ilgili tablonun daha da ağırlaşacağı ortadadır” denilerek, “Bakanlığınızın ağırlaşması beklenen tabloda sağlık çalışanlarını korumak üzere yeni önlemler alıp almadığını, çalışanlarını korumak için neler yaptığını/yapacağını bilmek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.