Covid-19'a yakalanana AKP'den sms: "Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyorum"

20 Nisan 2021 Salı, 12:00

Afyonkarahisar'da Covid-19 testi pozitif çıkan yurttaşların kişisel verilerinin AKP İl Başkanlığıyla paylaşıldığı öğrenildi.

Skandal olay, kentte yaşayan Covid-19 hastalarının cep telefonlarına AKP Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından sms gönderilmesiyle ortaya çıktı.

Gönderilen mesajlarda şöyle yazılıyor:

"Değerli Afyonkarahisar'lı Hemşehrim;

Covid 19 tedavisi gördüğünüzü üzüntüyle öğrendim. Rabbimden Ramazan ayı hürmetine sizlere acil şifalar vermesini niyaz ediyor, Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyorum.

Devletimiz ve partimiz olarak her zaman emrinizdeyiz."

HASTALIK ÜZERİNDEN PROPAGANDA

Babasının Covid-19 testi pozitif çıkan Avukat Burak Temizer de AKP'den gelen mesajla ilgili tepkisini dile getirdi. Temizer, AKP'den gelen mesaja "Hastalık verileri, hastalık bilgileri en önemli kişisel verilerdendir ve devlet içinde herhangi bir görevi olmayan yani Sağlık Bakanlığı personeli olmayan valilikte bulunmayan bir il başkanı -bir sivil bu sağlık bilgisini öğrenip, üstüne bir de yetinmeyip hastanın telefon numarasını da alıp bu kişiye mesaj atıyor. Ve tabii ki hastalık üzerinden dahi siyasi propaganda yapılıyor." diyerek tepki gösterdi.

Durumun Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kapsamında bildirilmesi halinde yüklü ceza uygulanması gereken bir kişisel veri ihlali olduğuna dikkat çeken Temizer, ayrıca TCK 136/137 kapsamına da girdiğini belirtti.

AKP'den gelen sms:







