Covid-19'a yakalandığı için çalışamayan Fedai Kuşçu, yaşamına son verdi

20 Nisan 2021 Salı, 09:06

Üç çocuk babası Fedai Kuşçu İŞKUR üzerinden bir devlet okulunda geçici olarak asgari ücret ile çalışıyordu. Covid-19'a yakalanan Kuşçu, bu süre içinde çalışamadığı için ücretini alamadı. Bakkala ve çevreye borçlarını ödemekte zorlanan Kuşçu, pazar günü eşine cebindeki 12 lirayı verdi ve “Allahaısmarladık” dedikten sonra evin balkonundan kendini boşluğa bıraktı.

Adli tıp kurumuna kaldırılan Kuşçu'nun cenazesi bir gün sonra memleketi Edirne’nin Enez ilçesine gönderildi.

Evrensel'e konuşan Kuşçu'nun arkadaşları, “Hayat dolu bir arkadaş idi. Uzun süre işsiz kaldı. Son olarak bir okulda geçici olarak çalışmaya başladı. Ama aldığı ücret yetmeyince çevresine çok borç yaptığını biliyoruz. Bu pandemi döneminde daha da zor günler geçirdi" dedi.