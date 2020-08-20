Covid-19’da belirti göstermeyen taşıyıcılar büyük risk altında

20 Ağustos 2020 Perşembe, 13:47

Tüm dünyayı aylar önce etkisi altına alan ve Türkiye’de halen vaka sayıları artarak devam eden COVID-19 virüsü, hastalığa yakalananların yanı sıra belirti göstermeyen taşıyıcılar için de büyük tehlike oluşturuyor.



COVID-19’la mücadelede İtalyan bilim insanlarının virüsle ilgili herhangi bir semptom göstermeyen hastalar üzerinde yaptığı klinik çalışmalar sonucu, nar kabuğu özütü içerikli pastilin yüzde 91 oranında antiviral etkilerinin ispatıyla beraber gözler bitkisel içerikli koruyuculara çevrildi.

'KORONAVİRÜSÜN İLK KULUÇKA MERKEZİN TÜKÜRÜK VE BOĞAZ HATTI'



İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci ; ‘’Koronavirüsün ilk kuluçka merkezinin tükürük ve boğaz hattı olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu hat üzerinden gerçekleştirilecek bir müdahaleyle virüs yayılmadan önünü kesmek mümkün. Nar kabuğu özütü içeren pastil ağız içerisinde bir bariyer oluştururak 3'ncü günde virüsü yüzde 91 oranında öldürüyor” dedi.

'GELECEKTE KENDİLERİNDE OLUŞABİLECEK FARKLI HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR'



İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci, yeni normalleşme sürecinde tehlikenin halen devam ettiğini, özellikle asemptomatik kişilerin gelecekte kendilerinde oluşabilecek farklı hastalıklara davetiye çıkardığını söyledi. Terekeci; “Bu bireyler sadece beslenme ve hayat şekillerini değiştirmekle kalmamalı, aynı zamanda fitoterapide öne çıkan bitkisel özütleri de kullanmalı. Nar kabuğu, zerdeçal, zencefilin yanı sıra, kekik ve laden gibi bitkilerin içerisindeki aktif özütlerin immun sistem üzerinde olumlu sonuçlar verdiğini klinik olarak biliyoruz. Bitkilerden tedavi edici ve koruyucu faydayı almak için; besin olarak tüketmek yerine, bu bitkisel özütlerin standardize edilmiş aktif içeriklerini içeren ürünleri almak gerekir.